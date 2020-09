Tunisino e marocchino occupano appartamento di Arte: denunciati

E’ successo in via della Benedicta dopo la segnalazione dei residenti

Ieri mattina i poliziotti delle volanti hanno denunciato, in via della Benedicta, in stato di libertà per occupazione abusiva di terreni ed edifici un 31enne tunisino ed un 30enne marocchino.

La Polizia è intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni residenti che denunciavano il danneggiamento della lastra applicata da Arte per sigillare l’appartamento e la presenza dei due giovani all’interno dello stesso.

Gli agenti, giunti sul posto per verificare, hanno trovato i locali occupati dai due che hanno cercato di giustificarsi dicendo di aver trovato la lastra già danneggiata e quindi con la porta aperta.