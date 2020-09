Genoa, amichevole domani a Collecchio contro il Parma

Terza uscita stagionale, dopo i test vittoriosi contro Carpi e Carrarese terminati ambedue con il punteggio di 2-1, per la squadra di mister Maran. Domenica al centro sportivo del Parma, a Collecchio, inizio alle ore 15, è fissata un’amichevole a porte chiuse contro i giocatori gialloblù. Cade a una settimana esatta dall’esordio di domenica 20 settembre, allo stadio Ferraris, con il Crotone. Per il tecnico Maran una opportunità per proseguire i collaudi e smarcare un altro tagliando sulla strada che porta al debutto in campionato, non preceduto quest’anno dalla gara di Coppa Italia. Salvo variazioni il team osserverà una giornata di riposo lunedì.