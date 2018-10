Trofeo MGA e Campionato Lanterna: week end di emozioni

GENOVA. 22 OTT. Grande successo per il Trofeo MGA, manifestazione a cura del Circolo Nautico Marina Genova con la partecipazione di 28 imbarcazioni (20 in classe Libera). Bellissima giornata di sole e vento di tramontana tra i 10 e 15 nodi, mare piatto e percorso a bastone.

In classe ORC si registra, per la seconda volta consecutiva, l’affermazione di Tekno di Piero Arduino davanti a Maurizio Morbioli di Hypnotic e terzo Adelio Frixione con Imxtinente. Nella classe Libera FIV applausi per il J24 di Olga Finollo, già vincitore del Trofeo nell’edizione passata, davanti a Landfall e Adrigole di Giordano che taglia per primo il traguardo in tempo reale.

Campionato della Lanterna, regata su triangolone di circa 10 miglia. Vento teso di tramontana che varia tra i 9 e i 15/18 nodi. Tra gli ORC vince in Overall e in tempo reale Attimo di Nicola Praticò del CN MGA, seguito da Tekno e da Keonda III di Melioli G. vincitori nelle rispettive classi. Mentre in Libera Overall la classifica è Bamboo, Irma la Dolce e Amande, sono invece Lussin ed Emma 2 a brillare nelle loro classi. Altre due bellissime giornate di regate con cielo blu, vento e temperature estive.

Prossimo appuntamento il 27 e 28 ottobre in mare e la sera del 27 presso la sede della LNI Sestri Ponente ci sarà la cena per gli equipaggi.