Trentenne di Bordighera indagato per stupro in Australia

E’ stato denunciato da una giovane olandese e non può lasciare il paese

Un trentenne di Bordighera, S.G., è indagato in Australia con l’accusa di violenza sessuale.

Secondo le autorità avrebbe abusato di una giovane donna di origine olandese al termine di una festa privata a Margaret River, nel Nord Ovest del Paese. I fatti risalirebbero ad agosto.

Il giovane che lavorava come operaio in un cantiere in Australia, sarebbe dovuto rientrare in Italia proprio in questo periodo, ma in attesa del processo – la prima udienza è prevista a fine mese – non può lasciare il paese.

Ha l’obbligo di firma e gli sono stati sequestrati il passaporto e il telefonino cellulare, che verrà analizzato.

Il padre del giovane, secondo media locali, sostiene che si tratti di una falsa accusa e secondo una sua ricostruzione, terminata la festa, la donna sarebbe salita in auto col trentenne. I due avrebbero poi avuto un rapporto, ma la donna a distanza di un giorno avrebbe iniziato a contattarlo, accusandolo di aver usato violenza e lo ha denunciato.