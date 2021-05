Tredicesima Bandiera Blu per Marina di Varazze

In un anno da record il 2021 per la Liguria e per la Città delle Donne, anche Marina di Varazze ottiene il tredicesimo riconoscimento consecutivo.

In un anno da record per la Liguria che ha messo a segno ben 32 ‘Bandiere Blu’, anche Marina di Varazze festeggia un importante traguardo: per il tredicesimo anno consecutivo ha infatti ottenuto il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), considerato ‘eco-label’ a livello mondiale per la certificazione della qualità ambientale relativamente al turismo sostenibile in località marine e lacustri.

Il grande impegno profuso per valorizzare al massimo l’attrattività turistica del territorio, oltre che della struttura portuale di recente rimodernata come da progetto iniziale, è stato particolarmente consistente in considerazione delle regolamentazioni che forzatamente influenzeranno anche per quest’anno le scelte di vacanza dei diportisti. Ancora una volta Marina di Varazze è perfettamente pronta ad accogliere armatori e visitatori con tutte le misure necessarie per il rispetto delle norme ‘Anti Covid-19’, ed esprime soddisfazione l’importante risultato.

Tra i principali aspetti, oggetto di valutazione da parte di una Commissione Internazionale vi sono la qualità della gestione ambientale, i servizi, la sicurezza, la qualità delle acque e impegno in tema di educazione ambientale e informazione, oltre all’impegno costante da parte del Marina a un continuo miglioramento. Continua il percorso già intrapreso con iniziative di sensibilizzazione del pubblico verso le tematiche ambientali, in particolare riguardanti approfondimenti sul patrimonio faunistico marino anche da un punto di vista scientifico e la salvaguardia delle acque.

Fondamentali, per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono anche alcuni parametri quali: il grado di funzionalità degli impianti di depurazione e, naturalmente, la gestione dei rifiuti.

La “Bandiera Blu” attesta l’eccellenza nella gestione sostenibile del territorio e delle strutture; viene assegnata sia ai Comuni, sia agli approdi turistici e va ad aggiungersi ad altri riconoscimenti ottenuti da Marina di Varazze fin dalla sua apertura. Tra questi: la Certificazione “Five stars” conferita dall’International Marine Certification Institute, il Best Marina Development Italy 2008 e il Best Luxury Marina Development Italy 2010.