Tratto chiuso su A7 tra Bolzaneto e Ronco Scrivia per neve

Mezzi spargisale in azione per evitare la formazione di ghiaccio

Tratto chiuso sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Genova tra Ronco Scrivia e Busalla per neve e tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia sempre per neve.

Sono in azione i mezzi spargisale per evitare la formazione di ghiaccio sull’asfalto.

Intense nevicate stanno interessando le regioni del nord-ovest soprattutto in corrispondenza dell’appennino ligure.

Ecco il riepilogo dei tratti interessati dalle precipitazioni:

Nevica intensamente sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scriva ed il bivio con la A12 Genova-Livorno.

D’intesa con la Polizia Stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, sono stati attivati i seguenti provvedimenti di divieto di circolazione temporaneo:

Sulla A7 Milano-Genova tra la Diramazione Predosa-Bettole e Genova Bolzaneto verso Genova e tra Ronco Scrivia e Serravalle Scrivia in direzione di Milano

Sulla stessa A7 Milano-Genova sono chiusi i tratti tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia verso Milano e tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova.

Gli utenti che viaggiano da Milano in direzione di Genova, possono percorrere la Diramazione Predosa-Bettole e quindi la A26 Genova-Gravellona Toce verso Genova Voltri, percorso inverso per chi da Genova viaggia in direzione di Milano.

Autostrade per l’Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.