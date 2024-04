Trasporti, nota dei sindaci spezzini sulla situazione ATC-Seal

La Spezia – La maggioranza dei sindaci del territorio spezzino hanno firmato una nota congiunta in merito alla questione dell’affidamento esterno di attività da parte di ATC Esercizio SpA, Azienda Trasporti Consortile, ente di diritto privato in controllo pubblico concessionaria del trasporto pubblico nella provincia della Spezia e del futuro dei dipendenti di Seal Srl, cooperativa che offre servizi di Noleggio con Conducente e parcheggio bus a La Spezia.

La nota segue l’incontro che si è svolto tra i rappresentanti dei dipendenti dell’azienda Seal Srl ed alcuni amministratori locali.

I sindaci spezzini hanno, così, concordato un documento nel quale esprimono la propria attenzione riguardo il futuro occupazionale dei dipendenti di Seal Srl e confermano la massima attenzione sulle garanzie del rispetto delle clausole sociali.

La nota è condivisa anche dall’Amministrazione provinciale che ne fa proprio il testo ed i contenuti.

“Alla luce di quanto sta emergendo in questi giorni – si legge nella nota – riguardo alla gara dei servizi in affidamento esterno di Atc esercizio Spa, nel rispetto delle procedure tecniche che hanno portato all’esito determinando il vincitore della gara, credo sia doveroso un interessamento e una solida e decisa vicinanza a tutti i lavoratori dell’azienda uscente “Seal Srl” da parte di tutte le Amministrazioni comunali della provincia della Spezia, le quali vigileranno attentamente affinché nessun lavoratore del comparto debba subire inadempienze, ne dal punto di vista economico né dal punto di vista umano di qualità del lavoro.

Considerato altresì il periodo previsto per il passaggio di consegne fissato per il 1 Luglio 2024, periodo molto intenso sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista gestionale delle risorse umane aziendali, ogni Amministrazione pubblica dovrà impegnarsi al massimo per vigilare affinché nessun tipo di disservizio possa essere causato alle singole utenze.

Come Sindaci, tutti saremo pronti ed uniti ad intervenire per quanto in nostro potere affinché tutte le clausole sociali, presenti nel bando di gara, vengano minuziosamente rispettate, e saremo pronti ad ascoltare e a dialogare con l’azienda al fine di risolvere qualsiasi problematica che riguardi da vicino la solidità di un lavoro dignitoso e sicuro. A tal fine chiediamo ad ATC Esercizio SpA di renderci edotti sullo stato esatto di attuazione della procedura, in particolare se sono stati espletati i controlli di legge sulla nuova società appaltatrice, i prossimi adempimenti della commissione di gara e le esatte tempistiche e modalità del subentro.” I Sindaci