Trail di Rapallo, arriva la seconda edizione

Neanche il tempo di riprendere fiato dal grande spettacolo offerto dalla prima edizione del Santa Cross Triathlon che già la Sporteventi SSDRL è attivissima nell’organizzazione del secondo Trail di Rapallo. Un’idea che frullava nella mente di Andrea Molinari già prima della pandemia e che ha trovato la sua realizzazione lo scorso anno: con un esordio con più di 200 partecipanti si è dimostrato pienamente come Rapallo meriti un evento del genere e possa anzi diventare un caposaldo del trail running in Italia.

L’appuntamento è fissato in calendario per il prossimo 16 ottobre e si svolgerà sulla distanza di 17 km, un percorso nel complesso abbastanza breve ma ideale anche per un primo approccio con la specialità della corsa in mezzo alla natura. Il tracciato ha un dislivello di 1.271 metri, quindi è di per sé abbastanza impegnativo ma pienamente alla portata di chi ha una sufficiente dose di allenamento e potrà essere affrontato sia nella sua versione competitiva che non agonistica. Il percorso è affacciato sul Golfo di Rapallo e garantisce scorci paesaggistici che non lasceranno indifferenti.

A tutti gli iscritti andrà un ricco pacco gara con prodotti degli sponsor e maglietta tecnica TDR, quest’anno in materiale 100% riciclato, un bel gesto per l’ambiente.

Il costo di partecipazione è di 25 euro per la gara e 20 per la non competitiva, con termine il 10 ottobre. Partenza dal Lungomare, presso il Chiosco della Musica, alle ore 11:00. Considerando il periodo, sarà una splendida occasione per una sfida dai colori autunnali e, se il tempo lo consentirà, magari per un ultimo bagno fuori stagione.

Per informazioni: Sporteventi SSDRL, https://www.reapalusrace.it/trail-running/