La Tv: Ecco mappa Azovstal, no è solo la mappa del bunker di un gioco

Stavolta a sbagliare sono LA7, Rete 4 e la Rai. Le scuse di Formigli (Piazza Pulita – LA7)

Un gioco utilizzato per testimoniare la guerra in Ucraina, il bunker dell’Azovstal. La TV, inciampa di nuovo in un errore facendo inevitabilmente aumentare la diffidenza dei telespettatori nei confronti dei media.

Questa volta l’errore, non vogliamo pensare che ci sia la volontà, è stato fatto dai tre network principali: LA7, Mediaset e la Rai. In particolare Piazza Pulita su LA7 condotto da Corrado Formigli, Controcorrente su Rete4 condotto da Veronica Gentili e Porta a Porta condotto da Bruno Vespa.

Tutti hanno mostrato una mappa dettagliata della mappa bunker Azovstal dell’acciaieria di Mariupol, dove sarebbero asserragliati i militari ucraini e stranieri.

Il problema è che non si tratta della mappa del bunker in oggetto, ma di quella di un gioco che risale al 2015.

Si tratta di un’immagine presa da una pagina di Kickstarter, una piattaforma di crowdfunding.

Qui l’autore del gioco, Richard T. Broadwater, aveva tentato di raccoglie i fondi necessari per sviluppare del progetto “Blackout”.

Tra l’altro il progetto non era andato a buon fine. Broadwater era riuscito a raccogliere solo 14mila dei 50mila dollari necessari per la produzione del gioco.

Il sito di debunking Facta, inoltre, precisa: “L’immagine è stata realizzata nel 2015 per illustrare il mondo sotterraneo di un gioco da tavolo chiamato Blackout” si tratta di un’ “un’immagine fuorviante, che veicola una notizia falsa”.

Le scuse di Corrado Formigli non sono tardate

L’unico a fare le scuse per l’errore è stato Corrado Formigli. “Ieri sera – scrive su Twitter – siamo caduti anche noi nell’errore di mandare in onda questa grafica riferendola alle acciaierie Azovstal. Non è così. Chiediamo scusa ai nostri telespettatori. Grazie a chi ce l’ha segnalato!”.

Ieri sera siamo caduti anche noi nell’errore di mandare in onda questa grafica riferendola alle acciaierie Azovstal. Non è così. Chiediamo scusa ai nostri telespettatori. Grazie a chi ce l’ha segnalato! #piazzapulita pic.twitter.com/GNaB3IIl6X — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) April 22, 2022