Tragedia in Valbisagno, anziana morta in casa, lui defenestrato

Una donna morta in casa, un uomo defenestrato. È questo lo scenario che i soccorritori si sono trovati davanti in via Piacenza, in Valbisagno a Genova.

Da una prima ricostruzione dei fatti sempre che i tragici eventi siano avvenuto intorno alle ore 9.30. Le due persone decedute sarebbero anziane, lei 80 e lui 84 anni.

Abitavano al secondo piano di una palazzina al civico 130.

I soccorritori avvisati dai vicini hanno trovato la donna morta in un lago di sangue. Sarebbe stata colpita più volte alla testa.

L’uomo invece si sarebbe suicidato lanciandosi da un terrazzino che si affaccia all’ingresso della zona box auto.

Sul posto sono presenti i carabinieri e la polizia scientifica per i rilevi del caso.

Seguono aggiornamenti