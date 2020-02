Calcio – Parla Giannini nel Cadimare del silenzioso Bertagna

Spezia – Nel Cadimare tace, alla vigilia dello scontro al vertice in casa della Forza e Coraggio all’ “Astorre Tanca” canalettese, quell’ Alessandro Bertagna tanto celebrato durante la settimana dopo la doppietta con cui ha dato il “la’” (lui difensore centrale) alla vittoria sul Magra Azzurri che nel turno scorso ha consentito ai cadamoti d recuperare la testa della classifica nel Girone B del campionato di Promozione ligure; pare sia una questione di scaramanzia, la posta in gioco potrebbe anche essere la salita in Eccellenza, ad attendere c’è una squadra delle Grazie che ancora non ha probabilmente digerito ancora quella sconfitta alla Pieve nel girone d’andata: all’ultimo minuto.

Parla allora seppur poco l’autore dell’altro gol al “Magra”, quello che ha precocemente messo al sicuro il successo e forse il più bello, quel Tommaso Giannini un po’ disorientato all’inizio davanti ai molteplici aspetti del “match-clou”…il quale alla fine sceglie di dire che, prima ancora di un “big match”, quello in arrivo rimane anzitutto un “derby del ponente” del Golfo dei Poeti.

“E comunque – lui aggiunge altresì – la cosa più importante, “partitissima” o derby che sia, è che tanto per cambiare giocheremo al meglio delle nostre possibilità”.

Per la cronaca, si gioca alle ore 15 di domenica 16/2, arbitra Torriglia di Novi Ligure.

Nella foto Tommaso Giannini