Calcio – “Tanca” ok per la Rappresentativa Giovanissimi Regionali

Spezia – Tutto pronto per il prossimo raduno dei convocati per la Rappresentativa provinciale della categoria Giovanissimi, fissato alla Spezia alle ore 14 di lunedì 1772, all’ “Astorre Tanca” del Canaletto.

I tecnici Zuccarelli, Musso, Paganini e Monti hanno chiamato per l’occasione (si lavora per i tornei regionali in arrivo): Alessandro Brogi e Alessio Shqypi dell’Arci Pianazze; Cristian Elmazi, Gianluca Menacho, Filippo Meoni, Gabriele Milazzo, Luca Romanelli, Pietro Saudino e Nicolò Vergai del Canaletto Sepor; Francesco Pataro del Colli Ortonovo; Alessandro Bravi, Gaetano Carletti ed Edoardo Incerti Ferretti del Don Bosco Spezia; Eugenio Dolesi, Matteo Rovani, Federico Tedoldi del Follo; Lorenzo Catania e Andrea Rocco Colombo del Levanto; Franco Martelli e Thomas Ruffini del MagraAzzurri; Mattia Agotani del Mamas Giovani; Davide Bergitto, Luca Caprini, Davide Cavazzoni, Filippo Chiodetti, Lorenzo Filippetti e Tarros Sarzanese; Davide Simoncini del Valdivara Cinque Terre.

Nella foto Matteo Rovani del Follo in azione