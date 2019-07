IMPERIA. 4 LUG. Sono numerosi gli appuntamenti per gli appassionati della vela previsti per il fine settimana. L’ evento più importante è rappresentato senza dubbio dalla Arma- Gallinara- Arma, rimandata ad inizio maggio e prevista ora per sabato e domenica.

Giunta alla trentesima edizione la classica organizzata dal Circolo Nautico Arma, in collaborazione con la Lega Navale di Sanremo, vedrà al via una nutrita ed agguerrita flotta.

Ad Arma la partenza avverrà sabato; la regata proseguirà nella notte, fino a raggiungere l’Isola della Gallinara al largo di Albenga. Dopo aver doppiato la Gallinara si farà ritorno ad Arma. Domenica, dopo che sarà completato l’arrivo della flotta, il Circolo velico organizza un grande rinfresco cui seguirà la premiazione. Fra le barche più attese ci sono “Grifone di Mare” (Gianni Trapani), “Coyote” (Sebastiano Costamagna), “Betta Splendens” (Federico Almerighi), “Hakuna Matata” (Pier Domenico Pich), “Mataran” (Andrea Folli), “Miss K IV” (Pier Marco Babando), “Athena” (Francesco Bascianelli), “Go-Ghi-Go” (Gianfranco Frattegiani), “Fotieng” (Emilio Milanino), “Mabea” (Alberto Tombolini), “Maffi onli One” (Emilio Milanino), tutte grandi protagoniste delle passate edizioni.

L’ ultima edizione che è stata disputata, nel 2017, ha visto il successo di “Mataran” il Melges 32 di Andrea Folli. In quella occasione ad Albenga ed Alassio, al passaggio dalla Gallinara, molti erano stati gli appassionati che hanno atteso le imbarcazioni. Si tratta infatti di una gara che nel campo velico della Riviera di Ponente ha un grande passato ed un forte significato: ricorda infatti a molti le prime esperienze nelle mitiche regate in notturna che furoreggiavano negli anni Cinquanta e Sessanta.

Questi gli altri appuntamenti velici del fine settimana.

Ad Imperia sabato e domenica si svolgerà la Veleggiata dei delfini, organizzata dallo YC Imperia.

A Genova domenica si terrà la Veleggiata- raduno zonale della Vela Latina, organizzato dalla Lega Navale Italiana di Genova Sestri Ponente.

A Genova Voltri, sempre domenica, si disputerà invece la seconda giornata del Campionato Intercircoli per tutte le derive. Ad organizzare l’evento saranno i circoli CN U. Costaguta, CV Arenzano e CV Cogoleto.

A Santa Margherita Ligure il 6 e 7 luglio si svolgeranno la seconda e la terza giornata del Campionato del Tigullio per le classi Dinghy 12’ e Laser .

A La Spezia infine, nella giornata di domenica, è prevista la disputa della manifestazione: “ Assoregata” per le classi ORC, Crociera, Meteor e J24, organizzata dal CV Erix.

