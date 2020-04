Toti: Ursula iettatrice, giusto consentire che balneari si preparino a stagione estiva

“Le previsioni della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen mi sembrano vagamente iettatorie, nessuno è in grado di prevedere chiaramente cosa succederà questa estate, ma certamente noi dobbiamo cominciare a prepararci, quindi Regione Liguria ha semplicemente dato il via libera alla cura degli stabilimenti balneari”.

Lo ha dichiarato stamane il governatore Giovanni Toti a Radio24, polemizzando con le dichiarazioni della presidente tedesca secondo la prossima estate non andremo in vacanza al mare a causa dell’emergenza coronavirus.

“Oggi pomeriggio – ha aggiunto Toti – riunirò tutte la categorie liguri, insieme agli esperti, per capire esattamente come si potrà fare per affrontare la stagione turistica e una ripresa della vita in Liguria.

Bisogna rimboccarsi le maniche e cominciare a ragionare seriamente su come e quando ripartire, ovviamente prendendo tutte le precauzioni. Non possiamo rischiare che quando riapriremo porte e finestre le imprese tedesche, francesi, olandesi e americane abbiano occupato spazi di mercato che erano dei nostri lavoratori”.