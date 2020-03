Toti ringrazia addetti supermercati che aiutano clienti e lavorano con il sorriso

“Passando davanti al supermercato sotto casa vedo spesso tante persone in coda per fare la spesa, fortunatamente in maniera più disciplinata rispetto ad alcune scene viste solo pochi giorni fa. E questo grazie alla guida attenta di chi lavora nei supermarket, dando il buon esempio in prima persona”.

Lo ha dichiarato oggi su fb il governatore ligure Giovanni Toti.

“Ho visto impiegati con guanti e mascherina consigliare i clienti un po’ disorientati in questo momento, aiutandoli a rispettare le regole, con fermezza, gentilezza e sempre con il sorriso.

Grazie a tutti voi, che non avete smesso un secondo di fare la vostra parte in questa battaglia. Insieme vinceremo!”.