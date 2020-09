Toti: Apriremo un presidio per i tamponi nel Centro Storico di Genova

Contro la diffusione del Covid nella zona del Centro Storico di Genova, Regione Liguria, Alisa e Asl 3 allestiranno un laboratorio mobile per effettuare tamponi nella zona come è stato fatto alla Spezia.

Ad annunciarlo il governatore Toti questa sera in diretta video da Roma. “Apriremo un presidio per i tamponi nel centro storico di Genova in modo tale da fare uno screening molto veloce della popolazione e riportare il cluster sotto controllo”, ha spiegato Toti. “Stiamo facendo un progetto con Alisa – ha poi aggiunto – per comprendere quali sono le aree e le comunità più coinvolte, i veicoli di contagio, a fronte di una pressione ospedaliera che a Genova cresce di qualche unità. Su Genova oggi c’è una pressione più alta dei contagi: è concentrata quasi tutta nel centro storico, in una comunità italiana di provenienza dal sud est asiatico. Due terzi dei ricoverati a Genova provengono da quella comunità”.