Domani, domenica 4 giugno 2023, torna ad essere di scena il canestrello a Torriglia con l’IX Festival “Do Canestrelletto de Torriggia”. Dalla ore 15, per le vie del borgo di Torriglia, degustazione gratuita degli originali “Canestrelletti”.

Lungo la via principale del borgo, saranno presenti banchetti dei vari forni che offriranno i tipici dolci.

Tante le animazioni musicali con le band in via N.S. della Provvidenza, in via Matteotti e in via Buranello con L’Antico Forno – Pasticceria Flavia – Pasticceria Guano – Panificio F.lli Zanardi – Non solo pane – Gardella dal 1953 e Alimentari Novella dal 1898”.

Menù e cocktails a tema per tutta la giornata.

La manifestazione è organizzata a cura dell’Associazione il Canestrelletto di Torriglia, promosso dal Comune e vede il patrocinio del MiPAAF, della Regione Liguria e della Città Metropolitana con la collaborazione della Pro Loco Torriglia, Confesercenti, CNA e Parco Antola.

E’ necessario ricordare che il transito a partire dalle 13 in centro Torriglia viene bloccato fino al termine manifestazione.

Il consiglio è quello di utilizzare i mezzi pubblici. Un ampio parcheggio è disponibile nella zona delle piscine.