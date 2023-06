Movida corso Italia, altro 20enne vola giù per tre metri: grave al S. Martino

Ancora un incidente, con vittima un giovane genovese, durante la movida estiva in corso Italia a Genova.

La scorsa notte un ventenne e’ caduto da una delle ringhiere del lungomare per cause ancora in via di accertamento.

Probabilmente, il 20enne genovese e’ caduto mentre tentava di entrare in uno dei locali notturni del lungomare.

Il giovane, trasportato dai sanitari del 118 e ricoverato in codice rosso al San Martino, ha riportato un trauma cranico, dopo essere caduto faccia a terra.

La prognosi risulta di 45 giorni.

Domenica scorsa in un incidente simile era rimasta coinvolta una turista irlandese di 22 anni, che è ancora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.