Torna Palco sul Mare Festival a Genova con un folto programma tra musica e cabaret e due nuove location cittadine.

Torna Palco sul Mare Festival 27esima edizione.

Un ricco calendario all’insegna della musica e del cabaret che culminerà con il live della PFM e lo show de I Pirati dei Caruggi all’Arena del Mare

Un’estate all’insegna di atmosfere sonore e gag esilaranti tra musica e parole, sketch e tipizzazioni in salsa ligure, Palco Sul Mare Festival riparte con rinnovato entusiasmo con la sua 27ma edizione per dare spazio e risalto alla creatività di casa nostra grazie a spettacoli di qualità con ospiti di caratura nazionale a fianco di collaudati artisti della nostra regione.

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Liguria, del comune di Genova e del supporto di importanti sponsor.

Nove serate che animeranno il calendario estivo della manifestazione che oltre al Porto Antico di Genova approderà anche in altre due location cittadine.

Con il suo stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante, torna sul palcoscenico genovese domenica 10 luglio all’Arena del Mare, la PFM – Premiata Formerai Marconi, band che ha guadagnato un posto di rilievo sulla scena internazionale e che in questo anno celebra una carriera lunga un cinquantennio. Un live unico, come unico è il legame con Genova, città in cui la band ha visto intrecciare il suo percorso musicale a quello di Fabrizio De André.

Due ore di musica per un’esperienza emozionale accompagnata da brani che fanno parte dell’immaginario collettivo e che ritrovano, tramite il potere della musica, tutte quelle sonorità che rappresentano il marchio di una band che ha fatto storia. Immancabile l’omaggio ai brani del Faber.

Sabato 23 luglio Palco sul Mare Festival approda alla Radura della Memoria. Un viaggio musicale sulle note dei più grandi successi del cantautorato italiano e internazionale di quei capolavori senza tempo, rivisitati con maestria in chiave acustica e impreziositi dalla voce di Roberto Tiranti.

L’artista sarà accompagnato sul palco dagli EraOra, band poliedrica composta da tre musicisti genovesi, Saverio Malaspina alla batteria, Steve Vawamas al basso e Luca Borriello alle chitarre, che con la loro versatilità renderanno il percorso musicale coinvolgente e dinamico.

Il 27 luglio Piazza delle Feste si accende al ritmo della musica del Gnu Quartet. Rock, minimalismo, sonorità orchestrali e sperimentali, cadenze virtuose e improvvisazione sono alcuni degli ingredienti di un concerto che mantiene, nella varietà stilistica, un forte ingrediente trasversale di personalità e singolarità.

Paganini The Rock Album, nuovo progetto discografico del quartetto, è un omaggio originale e allo stesso tempo colmo di rispetto alla musica, alla figura umana e artistica di Niccolò Paganini, prima rockstar di tutti i tempi. stereotipati.

Si prosegue il 28 luglio con l’energia di The Zena Soul Syndicate, un collettivo di musicisti per un’esplosione di stili e personalità musicali, che ci condurrà nel mondo delle atmosfere funky per vivere un concerto dalle sonorità uniche.

Una full immersion negli anni ’70 e straordinari virtuosismi musicali, saranno gli ingredienti di “It’s Funky Time!!”, un live che avvolgerà gli spettatori non solo con la musica, ma con un vero e proprio show per portare in scena qualità, classe e divertimento.

Non finisce qui…

Venerdì 29 luglio si prosegue con un grande viaggio nel cuore della musica per vivere le emozioni di un live in cui parole e note si fondono per dar voce ai classici intramontabili del cantautorato.

Protagonisti la Belli Colori Band, composta dal crooner Giorgio Primicerio con Luca Borriello, Antonio Esposito, Giovanni Oneto, Alessandro Larosa, in C’era una Volta, la serata sarà impreziosita dalla voce armonica e intensa di Paola Atzeni musicista, cantante e flautista e dalla raffinata violinista Angela Zapolla.

Parte dell’incasso verrà devoluto alla BIC Genova, associazione che si occupa di avvicinare i ragazzi disabili all’attività fisica e allo sport di squadra.

Sabato 30 luglio, Napo e Alter Echo String Quartet propongono il loro nuovo progetto musicale Faber libera tutti, un live emozionale di uno dei più credibili interpreti di De André per timbro vocale e rispetto dei suoi brani.

“Non al denaro, non all’amore, né al cielo” e altre pietre miliari del repertorio faberiano e del cantautorato italiano arricchiranno il live già denso di atmosfere suggestive.

E poi non poteva mancare la straordinaria ironia made in Liguria con i Pirati dei Caruggi giovedì 4 agosto alle ore 21.30 all’Arena del Mare.

Dopo il grande successo e gli straordinari sold out delle ultime sei edizioni, ancora una volta Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin affidano a Palco Sul Mare Festival il nuovo spettacolo estivo Scignoria, live che con abile maestria prende spunto da un modo di dire settecentesco.

Loro, i veri predoni della comicità ligure hanno fatto la parodia al popolo della loro terra, così ospitale da vantare l’invenzione del turismo “mordi e fuggi”.

Con sketch inediti e ricchi di improvvisazione, in esclusiva, i “Fab Four” di San Donato daranno vita a esilaranti nuovi tormentoni estivi.

Mercoledì 10 agosto la manifestazione itinerante si sposterà a Villa Bombrini a Cornigliano, con il concerto gratuito di Federico Sirianni con Max Manfredi, Giua e Armando Corsi in Genova, dicevo, è un’idea come un’altra. Un viaggio di canzoni e narrazioni che si muove nel tempo e nel tempo resta sospeso.

Un live in cui si incontrano più generazioni che hanno attraversato la canzone d’autore genovese.

Straordinario interprete di questo viaggio musicale è Federico Sirianni, che dagli anni Novanta ottiene una quantità incredibile di riconoscimenti fino ad essere definito da Bruno Lauzi “erede” della storica scuola dei cantautori.

Si prosegue venerdì 12 agosto sempre nella cornice di Villa Bombrini con Chiara Ragnini e Fabrizio Nitti in Pop d’autore dalla Liguria.

Un abbraccio fra il pop e la canzone d’autore: così Chiara Ragnini e Fabrizio Nitti presenteranno i loro rispettivi spettacoli nella stessa serata.

Cantautrice ligure attiva da anni nella scena musicale indipendente, Ragnini nella sua carriera ha ricevuto diversi premi ed è spesso accostata agli artisti della nuova scuola cantautorale genovese.

Nitti, raffinato cantautore, inizia il suo percorso musicale dall’età di dodici anni quando comincia a scrivere i suoi primi inediti.

Nel 1997 vince l’Accademia di Sanremo portando sul palco dell’Ariston il brano Genova. Ha vinto vari premi e ha all’attivo diversi album.

La prevendita dei tagliandi per gli spettacoli a pagamento di Palco sul Mare Festival è già attiva. È possibile acquistare i biglietti presso Discoclub in via San Vincenzo a Genova o online su happyticket.it e palcosulmarefestival.it