Torna Loano in Danza Winter Magic

Dal 2 al 5 gennaio 2023 si terrà la sesta edizione di “Loano in Danza Magic Winter”, la manifestazione con stage, workshop e audizioni di danza classica, moderna e contemporanea organizzata da Festival Internazionale della Danza, Promozione Danza Liguria con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La manifestazione, che si svolgerà presso il PalaGarassini, nasce per offrire agli stagisti partecipanti e agli allievi del comprensorio la possibilità di seguire un percorso di studio della danza con docenti dai curricula comprovati.

Il “corpo docenti” è formato da: Kledi Kadiu per modern dance; Matteo Addino per modern show dance; Fabrizio Prolli per modern dance; Anbeta Toromani per danza classica; Emanuela Tagliavia per contemporary dance; Macia Del Prete per contemporary dance.

Durante la manifestazione verranno assegnate ai partecipanti le borse di studio per la settima edizione del seminario, che si terrà dal 2 all’8 settembre 2023.

Per informazioni è possibile scrivere a prodanzali@gmail.com o contattare il numero 335.6437688.

L’Asd Promozione Danza Liguria nasce con l’intento di valorizzare l’impegno formativo delle scuole di danza, portando in primo piano la passione e l’impegno degli allievi che nella danza trovano motivo di interesse cultura e di crescita personale.

Gli eventi organizzati hanno lo scopo di creare occasioni di incontro, scambio e confronto per tutti i giovani allievi emergenti e appassionati della grande arte della danza.