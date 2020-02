Torna l’appuntamento con il Carnevale chiavarese

L’Assessorato al Turismo del Comune di Chiavari organizza per sabato 22 febbraio, dalle ore 21.30 presso l’atrio di Palazzo Bianco

Il Ballo in Maschera Vintage con la partecipazione della band rock&roll and rockabilly Miki & The Red Rock e un tuffo nel passato con i Mashup, crew che intratterrà il pubblico con balli acrobatici ed evoluzioni.

Mentre domenica 23 febbraio, a partire dalle ore 15 presso la rotonda Ravenna, partirà la sfilata dei carri sul lungomare con animazione della Miwa Cartoon Street Band e la parata dei trampolieri della Compagnia Familupis, accompagnati dal gruppo storico deglisbandieratori dei Sestieri di Lavagna. L’arrivo è previsto in via dei Velieri con l’immancabile pentolaccia, distribuzione di dolciumi e intrattenimento musicale a cura del gruppo I Parapendio: sarà l’occasione per procedere alla premiazione del carro più originale, organizzata dal Comitato Lungomare in collaborazione con l’Associazione Bande Sonore.

In caso di maltempo, la sfilata sarà rimandata alla domenica successiva (1 marzo 2020).

Nel ricordavi le iniziative predisposte dall’amministrazione comunale per il Carnevale 2020 a Chiavari, vi trasmetto due ordinanze relative ai divieti e alle modifiche alla viabilità sul lungomare durante la sfilata dei carri di domenica 23 febbraio.