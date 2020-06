Torna Alassio Summer Town speciale “Sport & Benessere”. Divertimento e animazione da 0 a 100 anni nella palestra a cielo aperto più grande d’Italia.

L’edizione 2020 nasce in collaborazione con le Associazioni Sportive del territorio e con il Coni che ha scelto Alassio per il suo Educamp.

Alassio non si ferma, non si ferma la voglia di ripartire, di accogliere i turisti e di coinvolgere i residenti in un’estate molto particolare.​

“Non lo nascondiamo: – Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio – la normativa anticontagio ha fortemente limitato il nostro calendario, ma ancora una volta la città ha fatto sistema e in un momento di difficoltà ha saputo reagire e coordinarsi facendo leva sulle proprie peculiarità, le proprie eccellenze. Alassio Summer Town è sicuramente una di queste: trasformare la città in un grande villaggio turistico dove ogni giorno è possibile trovare proposte di sport, animazione, intrattenimento per grandi e piccini. Ebbene la formula, rivista secondo le nuove normative, è una formula vincente e quest’anno ha visto l’adesione non solo delle numerose associazioni sportive del territorio, ma anche del Coni che ha scelto Alassio per il proprio Educamp”.

Sport & Benessere sarà il tema guida di questa estate 2020 e trasformerà la città nella più grande palestra acielo aperto d’Italia : “Del resto il tessuto sportivo cittadino è da sempre molto attivo e propositivo – aggiunge Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo sport del Comune di Alassio – quello che con Alassio Summer Town abbiamo fatto è di metterlo a sistema e renderlo facilmente fruibile”.

“Non è un caso – prosegue Zucchinetti – che il Coni abbia scelto la nostra città come sede di uno dei suoi Educamp. Dal 6 luglio al 29 agosto, saranno ben otto le settimane di attività polisportive per tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni: calcio, pallacanestro, pallavolo, bocce, yoga, tennis ma anche arte ed educazione ambientale marina.”.

Una centrale operativa, un vero e proprio villaggio dello sport sarà allestito in Piazza Partigiani, qui sarà possibile ricevere tutte le informazioni necessarie per pianificare la propria vacanza, qui sarà possibile frequentare corsi e lezione di danza, fitness, yoga… e da qui si dirameranno tutte le altre attività previste: marcia acquatica, calcio, tennis, trecking, mountain bike, e-bike, vela, snorkeling, sup, immersioni…

“E’ stata straordinaria l’adesione di tutte le associazioni sportive – spiegano dall’organizzazione di Alassio Summer Town -​ che si sono resi disponibili alla collaborazione e che ci hanno permesso di presentare un’offerta destinata a singoli e famiglie, adulti e bambini ci saranno un miniclub, personaltrainer…La vacanza ad Alassio sarà un’esperienza che potrà coinvolgere tutta la famiglia. I bambini potranno vivere, da soli o con mamma e papà, momenti indimenticabili e riscoprire il piacere di fare attività sportiva, passeggiate a piedi e in mountain-bike, nuotate e snorkeling…”

2wheelsXperience Liguria Guide Ciclismo MTB, Alassi4Fun, My Trekking Liguria, ASD Move Up, ASD Scarpette Rosa, ASD Tiger, Sesto Continente Diving, IMTrainer, Essere Yoga e Benessere, Hanbury Tennis Club, Cnam Alassio, Football Club Alassio, Baia Alassio, Pallacanestro Alassio, PGS Volley Laigueglia e Alassio, InforMare, Asd Kronos, Asd Ucla, Asd Alassio Bike, Asd COmbat Team, Asd Olimpia Roller e la Bocciofila Alassina: ecco le associazioni sportive che insieme allo staff di Alassio Summer Town saranno e protagoniste di questa Estate 2020 nella Città del Muretto.

“Un calendario fitto – conclude l’organizzazione – che potrà arricchirsi di nuove proposte in corso d’opera, sulla base degli sviluppi rispetto alla normativa anticontagio e del graduale ritorno alla normalità. Al momento infatti Alassio Summer Town si svolgerà dal 1 luglio al 31 agosto, un’eventuale proroga è però già prevista sulla base dell’effettiva data di riapertura delle scuole”.

Tutto il programma sarà presentato lunedì 1 luglio alle ore 10, presso il cuore dell’Alassio Summer Town allestito in Piazza Partigiani.