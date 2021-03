Torna a Genova il Concorso Lirico Internazionale CLIP

7° CLIP dal 20 al 25 Luglio a Genova. Settimo Concorso Lirico Internazionale e Festival di Portofino di giovani voci d’eccellenza gratuito e aperto al pubblico.

Genova, Teatro Carlo Felice, Portofino, Teatrino e Piazzetta Camogli, Teatro Sociale.

Un progetto di Associazione Musicale Giovanni Bottesini

Associazione Musicale Giovanni Bottesini conferma la settima edizione di Clip, Concorso Lirico Internazionale e Festival di Portofino, con importanti novità, dalla collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova al ricambio di alcuni membri della giuria, in un crescendo di prestigio e richiamo internazionale.

Sempre guidata dal Presidente di Giuria Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala, quest’anno la giuria di Clip7 accoglie ben tre nuovi membri di giuria donne di indubitabile livello nel panorama internazionale: Sophie Joyce, Casting Director di Opéra National de Paris, Carolin Wielpütz, Casting Director di Theater an der Wien e Christina Scheppelmann, General Director di Seattle Opera, primo teatro americano coinvolto nella competizione.

Inoltre nel 2021 si inaugura la collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova e con le sue compagini artistiche: oltre ad avere in Giuria il Sovrintendente Claudio Orazi, il più importante teatro Lirico della regione metterà a disposizione la sua orchestra, guidata dal Maestro Sesto Quatrini, nel gala conclusivo dei finalisti che si svolgerà nell’iconica Piazzetta di Portofino il 25 luglio, su di un palco potenziato e sempre più spettacolare che renderà l’edizione di quest’anno di certo memorabile.

Dunque in un anno che ha fortemente penalizzato soprattutto gli artisti giovani, la cui carriera e crescita artistica ha subito un violento blocco per le politiche di contenimento della pandemia, Clip e i suoi partner dimostrano tangibilmente come l’unica risposta possibile sia moltiplicare gli sforzi per offrire ai giovani di tutto il mondo la miglior piattaforma di lancio possibile: una giuria di livello sempre più alto, un contatto sempre più diretto coi potenziali committenti, premi in denaro di peso reale, una cornice mediaticamente attraente per inaugurare sin da subito un rapporto con il pubblico, una qualità artistica mai compromissoria, nonostante le crescenti difficoltà. E se già gli esiti degli anni passati hanno dimostrato l’incontrovertibile incisività di Clip sulle carriere dei giovani cantanti, come si può verificare dal cursus honorum qui disponibile, l’edizione 2021 punta ancora più in alto in uno sforzo etico di compensazione per i danni subiti dall’arte e dalla cultura del futuro.

Vale dunque ringraziare gli sponsor e i mecenati che, nonostante il momento di così grave crisi collettiva, non hanno voluto abbandonare i ragazzi di tutto il mondo e i loro sforzi di studio ed impegno a salvaguardia del futuro della civiltà del Bel Canto, vera flagship dell’Italia nel mondo, costante strumento di divulgazione della nostra lingua in ogni angolo del pianeta e in definitiva vera matrice del concetto di “Made in Italy” da almeno quattro secoli.

Main Sponsor – Francesco Brioschi Editore

Sponsor – Loro Piana (nuovo partner), Pirelli & C. S.p.A, AVM, AR92 LandCo. Property Savills, Bere Italiano S.r.l. e AVM Asset Value Management.

I giovani talenti da tutto il mondo, in età compresa tra i 18 e 30 anni, potranno iscriversi alle pre selezioni di Clip7 fino al 13 giugno.

VINCITORI CLIP E CONTRATTI

2020

1° premio Caterina Maria Sala: Teatro alla Scala di Milano, cancellato per Covid

2019

1° Premio Federica Guida: Teatro Staatsoper di Vienna, Teatro alla Scala di Milano

2° Chuan Wang: Teatro alla Scala di Milano, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Best under 25 Antonio Paolo Nevi: Teatro alla Scala di Milano

2018

1° Ivan Ayon Rivas: Teatro la Fenice di Venezia, Teatro La Monnaie di Bruxelles, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Massimo di Palermo, New National Theatre di Tokyo.

3° Premio Benedetta Torre: Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

2017

1° Premio Szilvia Voros: Teatro La Monnaie di Bruxelles, Teatro Staatsoper di Vienna

1° Raehann Bryce Davis: Teatro Massimo di Palermo, Théâtre du Capitole di Tolosa

2° Premio Alexander Roslavet: Staatsoper di Vienna, Teatro La Monnaie di Bruxelles

3° premio Chiara Isotton: Teatro Capitole di Tolosa, New National Theatre di Tokyo, Teatro la Fenice di Venezia, Teatro alla scala di Milano.

2016

1° Premio Lilly Jørstad: Teatro Staatsoper di Vienna, Teatro dell’Opera di Stoccarda, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro la Fenice di Venezia, Teatro La Monnaie di Bruxelles

2° Premio Leon Kim: Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Azer Zada: Teatro la Fenice di Venezia, Teatro Bolshoi di Mosca

2015

1° Premio Maria Nazarova: Teatro Staatsoper di Vienna, New National Theatre Tokyo

La giuria di CLIP 2021

Dominique Meyer: Sovrintendente, Teatro alla Scala di Milano

Peter de Caluwe: Direttore Generale, La Monnaie di Bruxelles

Sophie Joyce: Casting Director, Opéra National de Paris

Sophie de Lint: Direttore, Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam

Claudio Orazi: Sovrintendente, Teatro Carlo Felice di Genova

Christina Scheppelmann, Direttore Generale, Seattle Opera

Gianni Tangucci: Coordinatore Accademia, Maggio Musicale Fiorentino

Carolin Wielpütz: Casting Director, Theatre an der Wien