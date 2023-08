Tormentoni, ironia e divertimento sul palco di piazza N.S. dell’Orto con il concerto dei Cugini della Corte

Appuntamento domenica 27 agosto alle 21.30 con uno spettacolo 100% made in Liguria. Ad aprire il concerto la band Zippo e la Benza.

Cugini in arte così come nella vita, Andrea Morini e Lorenzo Isola iniziano il loro percorso artistico nel dicembre del 2018 pubblicando alcune parodie liguri su YouTube che, in breve tempo, diventano virali sui social e molto popolari in tutta la regione grazie anche alla collaborazione con Stefano Scala, maestro e arrangiatore, e con Davide Locatelli, regista. A caratterizzarli uno stile leggero, giovane e con riferimenti alla storia della musica italiana, capace di far ballare un pubblico di tutte le età.

Andrea “the voice” ha 37 anni, ama da sempre il canto, ha partecipato a numerose serate con vari artisti della scena genovese. Lorenzo “la penna” ne ha 30, è laureato in ingegneria ma coltiva la passione per la musica e la scrittura da parecchi anni. Nel giugno del 2020 esce il primo singolo dei Cugini della Corte, per arrivare alla recente hit “Estate Italiana” che riprende ben 36 famosi tormentoni, da Gino Paoli a Fedez. Tutti i loro inediti sono scritti e auto prodotti senza il supporto di etichette musicali o case di produzione. Tra le varie collaborazioni televisive e teatrali, ogni anno mettono in scena al teatro Nazionale di Genova uno spettacolo per l’associazione benefica dell’ospedale Gaslini “La Band degli Orsi”.

Errore, il gruppo non esiste! Controlla la tua sintassi! (ID: 10)

“Spazio ai giovani per un momento di leggerezza e divertimento in piazza con un duo ligure molto conosciuto tra i ragazzi, capace di intrattenere e far cantare gli spettatori grazie a brani vivaci e davvero orecchiabili, veri tormentoni tipicamente liguri” afferma l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto.