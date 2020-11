Samp, lavoro di week end in vista di Torino

Mattutino intenso a Bogliasco per la Sampdoria che prosegue la preparazione alla trasferta di lunedì in casa del Torino (ore 18.30). Sul campo 1 del “Mugnaini” Claudio Ranieri e lo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da circuito atletico alternato ad esercitazioni tecniche e sviluppi tattici propedeutici alla sfida con i granata. Ancora a riposo Omar Colley; Keita Balde prosegue il proprio iter di recupero. Domani, domenica, è in programma la rifinitura mattutina, seguita dalla partenza in pullman alla volta del capoluogo piemontese.

Una sfida delicata per la Samp che deve ritrovarsi dopo un inizio sfolgorante ed un ultimo periodo molto complicato.