Torino-Samp, numeri e statistiche della sfida

Sono 108 i precedenti in Serie A tra Torino e Sampdoria; bilancio di 36 vittorie granata, 40 pareggi e 32 successi blucerchiati.

La Sampdoria ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro il Torino (1N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 14 (7N, 4P).

Il Torino non ha trovato la rete nell’ultimo precedente di Serie A contro la Sampdoria (1-0 al Ferraris nel marzo 2021) e non resta a secco di gol contro i doriani nel massimo campionato per due gare di fila dal settembre 2014.

La Sampdoria ha segnato in tutte le ultime 11 sfide giocate in Serie A contro il Torino; si tratta della striscia più lunga di sempre fatta registrare dai blucerchiati contro i granata in Serie A.

Le due squadre hanno pareggiato solo uno degli ultimi sei precedenti in Serie A (due vittorie per il Torino e tre della Sampdoria), dopo che erano stati ben quattro i segni X nei precedenti cinque incontri nel massimo campionato.