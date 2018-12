Torino-Genoa, dubbio Veloso per Juric e Murgita

Il Genoa si presenta a Torino senza Spolli e Zukanovic, ormai un mistero a Villa Rostan, e con alcuni dubbi di formazione.

Ancora non certa la presenza di Miguel Veloso in cabina di regia, con Sandro che scalpita per un posto in mediana.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi, Baselli; Falque, Belotti.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Aina, Bremer, Lyanco, Moretti, Berenguer, Lukic, Parigini, Soriano, Edera, Zaza, Damascan.

Allenatore: Walter Mazzarri

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé.

A disposizione: Marchetti, Vodisek, Gunter, Lisandro Lopez, Lakicevic, Pereira, Sandro, Mazzitelli, Omeonga, Lapadula, Favilli, Pandev, Rolon.

Allenatore: Roberto Murgita