Tommaso Perazzo in concerto a Diano Arentino

Piano Arentino: rassegna musicale di eccellenza nell’estate di Diano Arentino

Terzo appuntamento musicale con la rassegna Piano Arentino: domenica 21 agosto alle 21.30 la musica incontra la natura nella Piazzetta al Carmine di Diano Arentino con il jazz di Tommaso Perazzo.

Un concerto contraddistinto dal format affascinante del piano solo, che offre all’artista un’ampia libertà espressiva e improvvisativa, e che comprenderà brani originali di Tommaso Perazzo oltre a celebri standard del repertorio jazzistico, per un programma che unisce le atmosfere del jazz moderno europeo a influenze di pianisti “in solo” del calibro di Keith Jarrett e Brad Mehldau.

Tommaso Perazzo

Nato nel 1996 in Italia. Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 5 anni, dimostrando fin dall’inizio una forte predilezione per il jazz e il blues.

Ultimo discendente di una genia di pianisti jazz nati sotto la Lanterna, dopo essersi diplomato a Genova al Liceo Musicale “Sandro Pertini”, Tommaso frequenta il Conservatorio di Amsterdam nella sezione Piano Jazz.

Durante i quattro anni di studi nella città olandese partecipa a workshops musicali, accompagnando tra gli altri Peter Berstein, Terell Stafford, Ira Coleman, suona con la Big Band del Conservatorio in diversi concerti, l’ultimo dei quali diretto dal sassofonista statunitense Bob Mintzer, e partecipa ad alcune competizioni.

Nella primavera del 2018 vince con il suo trio il secondo premio del concorso “Keep en Eye International Jazz Award” e il primo come miglior solista.

Nel giugno 2019, dopo aver conseguito il diploma Bachelor ad Amsterdam, ottiene una borsa di studio alla Manhattan School of Music di New York, dove si è appena laureato con il Master of Music in Piano Jazz.

Tommaso ha vinto il prestigioso “Premio Internazionale Massimo Urbani”, che gli ha dato l’opportunità di registrare il suo primo album “What’s coming Next?”.

Più recentemente, nel febbraio 2020 è stato selezionato per le audizioni presso l’”Herbie Hancock Institute of Jazz” di Los Angeles, avendo così l’opportunità di suonare davanti a una giuria che comprendeva Herbie Hancock, Wayne Shorter e Ambrose Akinmusire tra gli altri artisti.

Ha studiato e suonato con grandi musicisti come Phil Markowitz, Buster Williams, Fabrizio Bosso, Rosario Bonaccorso, Flavio Boltro, Gregory Hutchinson, Nico Gori, Francesco Bearzatti, Aldo Zunino… Da giovane jazzista, Tommaso esplora una musica contemporanea che non conosce confini. Abbracciando questo concetto, guida verso direzioni musicali fresche e inesplorate.

Piano Arentino

Rassegna di quattro concerti gratuiti organizzata dal Comune di Diano Arentino. I concerti hanno tutti inizio alle 21.30 e coinvolgono luoghi e realtà tra Diano Arentino, Diano Borello, Evigno e contesti naturali di estremo fascino. Prossimo e ultimo appuntamento lunedì 29 agosto con Emanuele Bergamaschi & Kristin Raidloo. Informazioni al 3358742775.