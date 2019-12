Tir contromano in via Buranello: la rabbia dei residenti

Episodio pericoloso mercoledì sera in via Buranello a Genova Sampierdarena dove un tir ha preso la strada contromano.

A denunciare il fatto, con tanto di foto, un componente del gruppo pubblico su Facebook ‘Noi di San Pier d’Arena’.

Il mezzo pesante ha imboccato la strada contromano probabilmente per una distrazione dell’autista che non ha visto il divieto di accesso o forse per un’interpretazione errata del navigatore.

Sta di fatto che, per fortuna, non ci sono state conseguenze. Certo, però, che chi si è trovato all’improvviso il tir davanti, un bello Scania con tanto di rimorchio, deve essersi davvero spaventato.

Il post sul gruppo è diventato virale con tantissimi commenti con persone che hanno spiegato come non fosse la prima volta che un mezzo pesante prendesse via Buranello contromano.

In tanti se la sono presa con l’autista e c’è chi ha parlato, anche, di segnaletica poco chiara.