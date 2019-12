Frana a Carasco, Sp 225 bloccata: mezzi Atp fermi

La Strada provinciale 225 della Val Fontanabuona è bloccata da questa notte alle 4.30 a causa di frana avvenuta nel Comune di Carasco che ha comportato la caduta di massi e pietre bianche.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza la zona oltre al personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Lo frana è avvenuta a San Pietro di Sturla.

Tutto il traffico da e per Chiavari e Lavagna è deviato su un percorso alternativo che transita per Leivi.

Atp informa che la linea 15 della Fontanabuona è interrotta. I mezzi vengono fatti fermare rispettivamente a Calvari e al capolinea di Carasco. Ovviamente sono interessate dall’interruzione tutte le linee in transito per la strada 225 comprese quelle scolastiche.

I geologi stanno controllando che dal costone non ci siano altri movimenti.

In tarda mattina la viabilità potrebbe riprendere.