Tintarella a Genova, è in arrivo l’app per prenotare il posto in spiaggia

Un’azienda informatica che lavora per il Comune di Imperia ha sviluppato un’applicazione per prenotare da remoto il posto in spiaggia “come il parcheggio” e i Comuni liguri tra cui Genova probabilmente la utilizzeranno per evitare assembramenti e ridurre il rischio coronavirus.

Lo ha annunciato stasera il sindaco Marco Bucci.

Il Comune di Genova non riaprirà al pubblico le spiagge per la tintarella (attualmente è consentito passeggiare ma non sostare) il prossimo fine settimana perché le misure di sicurezza non sono ancora pronte.

“La riapertura – ha spiegato Bucci – è rimandata all’altra settimana o fra due weekend.

Stamane, durante una riunione in Anci Liguria, abbiamo discusso il protocollo per gli accessi nelle spiagge libere che prevede 4-5 punti importanti che come associazione dei Comuni suggeriremo ai sindaci.

Tra cui c’é il sistema di controllo degli accessi in funzione slot in ogni spiaggia, un’app che potrebbe essere diffusa in tutta la Liguria con cui si potrà vedere da remoto in quale spiaggia ci sono degli slot liberi e prenotarli come i parcheggi dell’automobile”.