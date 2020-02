TILTE: Iren Casa Online, scopri l’offerta internet senza limiti

Navighi senza limiti e a un prezzo conveniente

Se per la tua abitazione desideri una connessione internet illimitata ad un costo contenuto, Iren Casa Online è l’offerta che fa per te. Perché sceglierla? Scoprilo.

I vantaggi di Iren Casa Online

L’offerta di Iren powered by Linkem per soli 22,90€ al mese tutto incluso (per sempre) ti permette di avere internet senza limiti fino a 30 Mega al secondo.

E puoi risparmiare ulteriormente sulla tua linea internet casa se per la tua fornitura di energia elettrica scegli Iren. Ti basta infatti attivare l’offerta Iren Casa Online Luce per usufruire di uno sconto di 240€ (pari ai costi di attivazione della promozione internet). In questo modo potrai navigare al costo di 17,90€ al mese per i primi 48 mesi.

Cosa comprende l’offerta

Oltre a internet senza limiti, Iren Casa Online include:

un apparato in comodato d’uso gratuito con cui navigare senza linea fissa e connettere in Wi-Fi tutti i tuoi dispositivi

il sopralluogo e l’installazione dell’apparato da parte di un tecnico specializzato

il servizio di assistenza prioritario “Salta la coda” che ti consente di chiamare il numero verde dedicato ai clienti Iren e parlare il prima possibile con un operatore

il rimborso del costo di attivazione (5€/mese), direttamente in bolletta, se attivi Iren Casa Online Luce.

Come attivare Iren Casa Online

Per avere più dettagli e informazioni sull’attivazione, visita la pagina dedicata ad Iren Casa Online e compila il form lasciando i tuoi contatti, oppure entra in chat con un operatore Iren.