Tigullio, torna: Tipicamente Chiavari con Marco Benvenuto

Tigullio, nel weekend torna “Tipicamente Chiavari” con Marco Benvenuto e l’esibizione di flair acrobatico di Luca Parcelli.

Torna “Tipicamente Chiavari” sabato 24 e domenica 25 giugno, come ogni ultimo weekend del mese. Il mercatino agroalimentare di prodotti tipici che Confesercenti Genova organizza con il patrocinio del Comune. Immancabili, a partire dalle 11, anche i collegamenti in diretta Facebook di Marco Benvenuto, giornalista esperto in enogastronomia dalla pagina ufficiale “Tipicamente Chiavari” per scoprire tutte le eccellenze enogastronomie in vendita lungo via Rivarola, all’insegna delle bontà locali e della qualità garantita dalla filiera a chilometro zero.

Sempre sabato, alle 11,30, sarà presente al mercatino anche il bartender Luca Parcelli, coordinatore Fiepet Lab, che si produrrà in esibizioni di flair acrobatico. Parcelli offrirà una esclusiva degustazione di mocktail, i sempre più apprezzati aperitivi analcolici.

«“Mocktail” è la fusione delle parole “mock” e “cocktail”, ovvero “falso cocktail”. – Spiega Parcelli. – Gli analcolici sono spesso sottovalutati, soprattutto non si ha contezza delle innumerevoli possibilità di creare una bevanda degna di essere inserita in una lista cocktail di valore.

Si possono utilizzare estrazioni di frutta e verdure. Infusioni di erbe aromatiche, tè, sciroppi e tante altre lavorazioni che consentono di educare i nostri ospiti al gusto. Non alla quantità di alcol presente. Sia come categoria Fiepet Confesercenti, che come professionisti, siamo promotori e divulgatori del “mocktail” già da diversi anni, allo scopo di sensibilizzare gli avventori e i locali». ABov