Terminato presidio lavoratori Gruppo Malacalza in centro a Genova

I lavoratori del gruppo Malacalza hanno bloccato il traffico in centro a Genova, in via XXV Aprile, davanti all’ingresso di Banca Carige per lo sciopero del gruppo che è il primo azionista della banca.

Si tratta dei lavoratori di Asg superconductors, Columbus e Paramed, aziende che operano nel settore della tecnologia della superconduttività e nel medical.

La protesta, indetta da Film, Fiom e Uilm è contro i 28 licenziamenti annunciati dall’azienda che prevede l’unificazione delle tre aziende.

I lavoratori, con fumogeni e striscioni chiedono che al posto dei licenziamenti vengano utilizzati gli ammortizzatori sociali.

AGGIORNAMENTO. E’ terminato il presidio dei lavoratori davanti a Banca Carige.