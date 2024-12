Terminati gli interventi per la regimazione delle acque meteoriche in alta Val Bisagno

Sono stati completati due importanti interventi di regimazione delle acque meteoriche in alta Val Bisagno, nelle frazioni di Staglieno e Fontanegli, migliorando la sicurezza idrogeologica e la viabilità in due aree storicamente fragili.

Interventi a Staglieno: via della Gava e salita alla chiesa

Nel tratto tra via della Gava e la salita alla chiesa di Staglieno, i lavori hanno affrontato una criticità che causava frequenti allagamenti della carreggiata e forti fenomeni di ruscellamento sulla scarpata sottostante durante le piogge intense.

L’intervento ha incluso:

Realizzazione di opere di regimazione idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche.

per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche. Smaltimento delle acque nel colatore naturale situato in via della Gava.

Questi lavori hanno permesso di ripristinare le condizioni di sicurezza per residenti e viabilità locale, risolvendo una problematica di lunga data.

Fontanegli: ampliamento della carreggiata e messa in sicurezza

In via Spallarossa, a Fontanegli, il crollo di un tratto di muro lato monte aveva reso necessario un intervento urgente per garantire la sicurezza e l’accessibilità della strada.

Le opere principali hanno incluso:

Drenaggio delle acque sub-superficiali e sotterranee , con un sistema di intercettazione delle acque di ruscellamento sia sulla carreggiata sia nelle aree a monte e a valle.

, con un sistema di intercettazione delle acque di ruscellamento sia sulla carreggiata sia nelle aree a monte e a valle. Ricostruzione del muro di sostegno per circa 50 metri, con il contestuale arretramento per ampliare la carreggiata.

Grazie a questi lavori, la strada è ora accessibile anche ai mezzi di soccorso, garantendo maggiore sicurezza per i residenti e migliorando la funzionalità della viabilità locale.

Un impegno per la sicurezza e la viabilità delle vallate

L’assessore ai Lavori Pubblici Ferdinando De Fornari ha sottolineato l’importanza di questi interventi per un territorio complesso come quello genovese:

«La messa in sicurezza dei quartieri collinari è fondamentale per superare le criticità e migliorare la viabilità, rendendo le aree più sicure e vivibili».

Il consigliere delegato alla Tutela delle Vallate, Alessio Bevilacqua, ha aggiunto:

«Le opere realizzate rappresentano un importante passo avanti per la sicurezza idrogeologica e l’accessibilità di due frazioni chiave della Val Bisagno, confermando il nostro impegno per valorizzare le vallate come parte integrante del tessuto urbano».

Un territorio più sicuro e accessibile

Questi interventi testimoniano l’impegno dell’amministrazione comunale nel rafforzare la resilienza del territorio e garantire una viabilità più sicura per le aree collinari, spesso soggette a problemi idrogeologici.