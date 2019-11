Tennis - Poggianti super al Circolo Sp e okay il Tpra

Il tennista spezzino al terzo posto nel top ranking Over 50 dopo le Baleari.

In Spagna Paolo Poggianti, classe 1969 del Circolo Tennis Spezia, vince in doppio misto il torneo “24 Senior Open” di categoria “Over 50” a Palma di Maiorca: insieme a Simona Isidori, costei ex numero 131 nelle classifiche della Wta, ossia la Women Tennis Association.

La coppia Isidori-Poggianti, che ha rispettato in tal modo i pronostici poiché era ivi testa di serie numero 1, ha sconfitto in finale quella tedesca composta da Henn e Norbert Hennper (per 6-1 e 6-4). Con tale successo alle Baleari, Poggianti è ora numero 5 nel ranking appunto “over 50”, dunque fra i veterani; nel 2016 era addirittura terzo.

Nel frattempo Mattia Giannarelli e Mqarco Cuffini si aggiudicano il torneo di doppio, con 16 coppie per un totale di 32 giocatori iscritti e 31 partite come mai accaduto in Liguria, che lo stesso Cts di San Venerio ha organizzato a livello di Tpra…il circuito amatoriale della federtennis nazionale. Nel contesto giocati sei incontri in ventiquattr’ore. Cuffini e Giannarelli si sono peraltro aggiudicati così un biglietto per la tappa di Barcellona. (Nella foto la premiazione al termine del torneo Tpra)