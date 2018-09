Tennis | Aon Open Challenger: stasera nel turno serale derby azzurro

Seconda giornata del tabellone di singolare dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova.

Partenza sprint per la testa di serie numero 4 del torneo, il polacco Hubert Hurkacz ha battuto in tre set Arnaboldi (6-3/1-6/6-2).

Passano al secondo turno anche il russo Alexey Vatutin che ha superato Alen Avidzba (1-6/6-4/6-1) e l’argentino Juan Ignacio Londero vittorioso su Zsombor Piros (6-4/4-1 ritirato) Ottimo debutto per l’azzurro Lorenzo Sonego, testa di serie numero 8 del Main Draw.

L’italiano sul campo Centrale ha vinto in due set contro il francese Stephane Robert: 6-1/6-2. Nulla da fare per l’altro italiano Gianluigi Quinzi, ko con Viktor Galovic: il croato ha vinto 4-6/6-4/6-3.

In serata attesa per il derby tutto azzurri tra Salvatore Caruso e Paolo Lorenzi, testa di numero 3 del torneo, che si disputerà a partire dalle 20.30 sul Centrale ‘Beppe Croce’.

Il primo è reduce dalla vittoria a Como: “Sarà una sfida davvero difficile – spiega Caruso – affronterà Lorenzi non è semplice. Sto vivendo un momento importante e non voglio fermarmi. E sarebbe bellissimo continuare la mia marcia in un torneo importante come quello di Genova”.

Non solo grandissimo tennis a Valletta Cambiaso, ma anche straordinario divertimento.

Tantissimo pubblico martedì sera per seguire lo show di Daniele Raco e dei ‘Soggetti Smarriti’ Andrea Possa e Marco Rinaldi e ci sarà sicuramente il bis domani – Giovedì 6 Settembre – quando andranno in scena I Pirati dei Caruggi con “Desbelinity” sempre alle 19.45 (Ingresso euro 15 per lo spettacolo e l’incontro di tennis serale). (nella foto: il polacco Hubert Hurkacz)