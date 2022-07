Tempo di iscrizioni per lo slalom “Favale – Castello”

Valido per il “tricolore”, si svolgerà il 16 e 17 luglio

Iscrizioni aperte, sino a lunedì prossimo, alla 14^ edizione dello slalom in salita “Favale – Castello”, in programma sabato 16 e domenica 17 luglio a Favale di Malvaro, nell’entroterra del levante genovese, con l’organizzazione della locale scuderia Sport Favale 07. La gara è valida per il Campionato Italiano di Slalom in salita, di cui è la sesta prova a calendario, per il Trofeo d’Italia Slalom Nord e per il Trofeo “Danilo Mosca”.

Il programma della 14^ edizione dello slalom “Favale – Castello” prevede il sabato, dalle ore 16 alle 18:30, l’accreditamento dei concorrenti ed il controllo delle vetture, operazioni che sarà possibile effettuare anche il giorno seguente dalle 7:00 alle 7:45. In seguito la gara entrerà nel vivo con la manche di ricognizione del percorso, alle ore 9, e, dalle 10:30 in poi, con le tre manche di gara. La premiazione finale è prevista per le ore 17:00. Il tratto di strada interessato sarà chiuso al traffico dalle ore 8 alle 18:00.

La 14^ edizione dello slalom in salita “Favale – Castello” richiamerà a Favale di Malvaro i maggiori pretendenti al “tricolore” 2022 di questa specialità: tra tutti, il molisano Fabio Emanuele (Osella PA 9/90 Alfa Romeo), dominatore della scorsa edizione della gara e recente vincitore dello Slalom dei Trulli su Gianluca Miccio (Radical SR4), che sarà anche lui della partita. Certi al via, inoltre, il varesino Davide Piotti (Osella PA 8/9), che vinse lo slalom ligure nel 2019, il siciliano Emanuele Schillace (Radical SR4 Suzuki), grande protagonista del “tricolore” 2021, ed il campano Salvatore Venanzio, campione italiano 2020, anche lui con una Radical.

Info sulla gara sul sito della scuderia, all’indirizzo http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.