Telethon 2024: torna la maratona sulle reti Rai dal 14 al 22 dicembre

Dal 14 al 22 dicembre 2024, torna la tradizionale maratona Telethon sulle reti Rai, una settimana di solidarietà e impegno per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Quest’anno, la campagna di Natale di Fondazione Telethon invita tutti a partecipare con il messaggio: “Facciamoli diventare grandi insieme”.

Una settimana dedicata alla solidarietà

La maratona, che coinvolgerà diversi programmi televisivi e radiofonici della Rai, sarà un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca e raccogliere fondi a sostegno delle famiglie colpite da malattie genetiche rare. Il numeratore, simbolo dell’inizio ufficiale della raccolta fondi, si accenderà sabato 14 dicembre durante la puntata speciale di “Ballando con le Stelle” su Rai 1, condotta da Milly Carlucci e Paolo Belli.

I Cuori di cioccolato: simbolo della campagna

Tra le iniziative della raccolta fondi spiccano i nuovi Cuori di cioccolato, disponibili in due gusti – cioccolato al latte e fondente – racchiusi in eleganti cofanetti riutilizzabili. Questi dolci simboli saranno distribuiti:

Nelle piazze italiane il 15, 21 e 22 dicembre dai volontari di Fondazione Telethon e delle associazioni partner (UILDM, AVIS, Anffas, UNPLI, Azione Cattolica Italiana).

Presso le edicole aderenti al SI.NA.G.I, come ringraziamento per una donazione di 15 euro.

. Sullo shop online di Fondazione Telethon, per chi preferisce sostenere la ricerca comodamente da casa.

Palinsesto Rai dedicato alla maratona Telethon

Durante la settimana, numerosi programmi Rai ospiteranno approfondimenti e iniziative per sostenere Telethon, tra cui:

“UnoMattina in Famiglia” , “La Vita in Diretta” , “Affari Tuoi” , “Linea Verde” , “L’Eredità” , e molti altri.

Dal 19 al 22 dicembre, lo Studio 5 della Dear ospiterà circa 26 ore di diretta con conduttori come Tiberio Timperi, Eleonora Daniele, Francesca Fialdini, Paola Perego, Simona Ventura e altri volti noti.

, lo Studio 5 della Dear ospiterà circa con conduttori come Tiberio Timperi, Eleonora Daniele, Francesca Fialdini, Paola Perego, Simona Ventura e altri volti noti. La chiusura della maratona avverrà domenica 22 dicembre in prima serata su Rai 1 con Pierluigi Diaco e lo speciale “Bella Festa”, interamente dedicato al sostegno della ricerca.

Una rete di comunicazione per la ricerca

Non solo TV: la maratona Telethon 2024 sarà supportata anche da Radio Rai, con oltre 50 spazi editoriali dedicati, e da approfondimenti su TG1, TG2, TG3, Rai News 24 e le testate giornalistiche regionali, che racconteranno storie di pazienti, ricercatori e volontari coinvolti nella campagna.

Partecipa anche tu: dona speranza

La Fondazione Telethon invita tutti a contribuire per donare speranze, terapie e futuro a chi vive con una malattia genetica rara. Ogni gesto di solidarietà può fare la differenza per migliaia di famiglie in tutta Italia.

In particolare, RadioRai 1 metterà a disposizione della Fondazione il suo palinsesto e tutto l’impegno per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, una collaborazione che coinvolgerà molti dei programmi della rete che ospiteranno testimonial, ricercatori e famiglie. In concomitanza con lo studio dedicato a Fondazione Telethon, inoltre, Radio 1 – dal pomeriggio di giovedì 19 dicembre fino alla serata di domenica 22 – trasmetterà alcuni programmi dalla tensostruttura di “Casa Fondazione Telethon”, allestita all’interno degli studi Dear, dove le famiglie dei pazienti, i ricercatori, i volontari, le aziende e i partner che sostengono la raccolta fondi potranno conoscersi e dialogare. Si inizierà il giovedì con “Progetto Salute”, “Il pomeriggio di Radio1” e “Zapping”. Il venerdì trasmetteranno dalla Dear “Radio Anch’io”, “Il rosso e il nero”, “Un giorno da pecora” e ancora “Progetto Salute”, che chiuderà la giornata. Il sabato si aprirà con il GR1 per proseguire con “Musica Speciale Fondazione Telethon”. Domenica si inizierà con “Musica Speciale Fondazione Telethon” per concludere con delle incursioni nel corso di “Domenica Sport”.

Infine, è confermata anche quest’anno l’esclusiva personalizzazione del segnale orario con la voce di Caterina, una bimba nata con l’atrofia muscolare spinale di tipo 3, a cui la ricerca scientifica dona il sogno di traguardi per il futuro.

Raiplay Sound rilancerà il podcast “Telethon dietro le quinte”, con la voce narrante di Stefano Fresi.

Anche RaiPlay e RaiSport saranno presenti durante tutta la settimana.

Rai Cinema anche quest’anno realizzerà un cortometraggio per Fondazione Telethon con la regia di Francesca Archibugi, prodotto da Fandango.

Il cortometraggio racconta la storia di Maria Vittoria (per gli amici Mavi), una bambina di 10 anni e del suo grande sogno di diventare una famosa giornalista.

Rai Documentari realizzerà uno speciale dedicato ai primi 35 anni di Fondazione Telethon, che andrà in onda venerdì 13 dicembre alle ore 16,10 su Rai 3. Attraverso una carrellata di ricordi e di aneddoti dei protagonisti delle passate e attuali edizioni come Milly Carlucci e Antonella Clerici, Michele Guardì, Paolo Belli, nel documentario si ripercorrerà la storia della Fondazione, dalla sua nascita nel 1990 ad oggi, e delle 35 Maratone tv sulle reti Rai che le hanno dato sempre più popolarità.

Inoltre, parleranno di questo il Presidente di Fondazione Telethon Luca di Montezemolo e il Direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica di Milano (SR-Tiget), il Professor Luigi Naldini.

“La Maratona compie quest’anno 35 anni. È un appuntamento importante, perché in tutti questi anni siamo riusciti, con il prezioso aiuto della Rai, a compiere una piccola rivoluzione culturale: abbiamo portato nelle case degli italiani l’eccellenza della ricerca scientifica e la necessità di finanziarla. Il nostro impegno non si è mai fermato, e oggi siamo diventati la prima charity al mondo ad avere la responsabilità della produzione e della distribuzione di un farmaco. Una sfida immensa, che si affianca alle tante che abbiamo colto e che abbiamo davanti a noi. Ci sono infatti ancora tantissime malattie genetiche rare che non hanno un nome e nemmeno una cura. Fondazione Telethon esiste per questo e con i volontari, i nostri scienziati, le nostre persone e il cuore e la solidarietà degli italiani, lotteremo centimetro dopo centimetro per non lasciare indietro nessuno”, commenta Luca di Montezemolo, Presidente di Fondazione Telethon.

“La ricerca, in particolare quella sulle malattie genetiche rare, ha bisogno del sostegno degli italiani, che grazie alla generosità dimostrata in questi anni, hanno contribuito in maniera decisiva al progresso scientifico. È molto emozionante poter essere testimone di un momento così importante in cui concretamente si attiva una grande squadra per offrire un futuro migliore alle persone con una malattia genetica rara e alle loro famiglie. È un privilegio poter dare speranza, per questo è fondamentale che la ricerca non si fermi e per farlo ha bisogno del supporto di tutti noi”, aggiunge Ilaria Villa, Direttrice Generale di Fondazione Telethon.

Il numero solidale: 45510

Dal 1° al 31 dicembre 2024 sarà attivo il numero solidale 45510.

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile.

Donazione con carta di credito

È possibile donare con carta di credito su www.fondazionetelethon.it oppure telefonando da rete fissa al numero verde 800 11 33 77 dal 1° al 31 dicembre (02.34989500 dall’estero).

QR Code

Durante la settimana di maratona sulle reti Rai, sarà possibile fare una donazione online anche inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code che comparirà durante le trasmissioni televisive, uno strumento veloce per sostenere la ricerca.

Ecco la mappa dei banchetti: https://www.telethon.it/partecipa/eventi/siamo-in-piazza-con-tutto-il-cuore