Venerdì 13 dicembre: sciopero dei metalmeccanici e manifestazione a Cornigliano

Il prossimo venerdì 13 dicembre 2024, i lavoratori del settore metalmeccanico scenderanno in piazza per un’intera giornata di sciopero, organizzato da Fim, Fiom e Uilm. La protesta nasce per sostenere le rivendicazioni legate al rinnovo del contratto nazionale di lavoro e per rispondere alle posizioni di Federmeccanica e Assistal, considerate provocatorie dai sindacati.

Manifestazione a Genova Cornigliano

A Genova, l’appuntamento è fissato alle ore 9:30 in piazza Massena, nel quartiere Cornigliano, dove i lavoratori si riuniranno per una manifestazione volta a far sentire la propria voce.

Le principali richieste dei metalmeccanici

I lavoratori chiedono con forza interventi su più fronti, tra cui:

Redistribuzione dei profitti: un contratto nazionale che permetta una ripartizione equa dei guadagni accumulati dalle aziende negli ultimi anni.

Aumenti salariali reali: incrementi che tengano conto del potere d'acquisto e della clausola di salvaguardia.

Riduzione dell'orario di lavoro: a parità di salario, per favorire una migliore qualità della vita e un equilibrio tra lavoro e tempo libero.

Contratti stabili e formazione: superare la precarietà attraverso percorsi di crescita professionale e assunzioni stabili.

Sicurezza sul lavoro: condizioni lavorative più sicure e maggiore libertà per i rappresentanti dei lavoratori nella gestione della sicurezza.

Retribuzione adeguata alla professionalità: piena applicazione del nuovo sistema di inquadramento, per valorizzare le competenze e il merito.

Un impegno condiviso per il futuro dei metalmeccanici

Questo sciopero rappresenta un momento cruciale per il settore, un’occasione per ribadire l’importanza di tutelare i diritti dei lavoratori, migliorare le loro condizioni economiche e promuovere un’industria più equa e sostenibile.