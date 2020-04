Genova, controlli in città per il rispetto del decreto Conte e delle ordinanze sindacali sull’emergenza coronavirus.

Ecco alcuni dei casi registrati ieri dalla Polizia di Stato.

“Ore 11:50 Piazza Rivara. Un 30enne senegalese, seduto su di un marciapiede, alla vista degli agenti del Commissariato Cornigliano ha cercato di eludere il controllo spintonandoli. Gli operatori, grazie all’uso dello spray al peperoncino, sono riusciti a fermarlo e metterlo in sicurezza. Pregiudicato per reati inerenti lo spaccio, era già stato sanzionato, lo scorso 3 aprile, poiché inottemperante alle misure di prevenzione al covid-19. Questa volta oltre la seconda sanzione amministrativa è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Ore 16 Piazza Montano. Ancora i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno sanzionato un 20enne genovese che, in attesa alla fermata dell’autobus, ha dichiarato di essere uscito dalla sua abitazione a Cornigliano per andare ad aiutare un amico a Certosa nella ristrutturazione di casa. Anche lui recidivo, in quanto già sanzionato lo scorso 4 aprile.

Ore 21 Via Fillak. Due ecuadoriani (21 e 24 anni) ed un boliviano (25 anni) sono stati sorpresi in strada, sempre dagli agenti del Commissariato Cornigliano, dopo avere consumato un caffè alle macchinette 24h. I due ecuadoriani se la sono cavata con la sola sanzione amministrativa, mentre il 25enne boliviano, trovato in possesso di 9 grammi di cannabis è stato denunciato anche per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Ore 21:15 Via Doria. Gli agenti del Commissariato Centro hanno pizzicato un 31enne savonese a spasso per la città il quale ha dichiarato di trovarsi a Genova ‘per farsi un giro’. Anche per lui è scattata la seconda sanzione poiché già era stato sorpreso a Finale ligure con le medesime giustificazioni”.