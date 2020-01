Tecla Partecipa al 70° Festival di Sanremo

Tecla sarà a Sanremo in gara nella categoria Nuove Proposte col brano 8 Marzo

Dopo la vittoria di Sanremo Young, il talent show condotto da Antonella Clerici, la giovanissima artista toscana porterà sul palco dell’Ariston un brano che attinge alla tradizione melodica propria della canzone italiana.Il brano con cui Tecla sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo si intitola “8 marzo” (etichetta Rusty Records, prodotto da Diego Calvetti) e parla delle donne e della loro forza nell’affrontare la vita di ogni giorno, anche nei momenti più duri.

Scelto personalmente dalla stessa Tecla per il valore del tema trattato, il brano attinge musicalmente alla tradizione melodica e poetica della canzone italiana, e che la giovanissima artista affronta con garbo, delicatezza e maturità vocale.Gli autori per la parte letteraria sono Piero Romitelli e Rory Di Benedetto, mentre i compositori della parte musicale sono Piero Romitelli, Rory Di Benedetto, Emilio Munda, Rosario Canale e Marco Vito.Tecla sul palco dell’Ariston vestirà total look Dolce & Gabbana.«Sono onorata di poter portare un pezzo che parla della forza femminile, sono giovane ma ho già una mia visione sul mondo. Nessuno può decidere cosa dobbiamo fare, dire o essere. Dimostriamo a noi stesse cosa siamo in grado di fare!» Tecla Il video del brano è stato girato in notturna nella suggestiva cornice della città della musica di Sanremo per la regia di Gaetano Morbioli, uno dei più celebri registi italiani di videoclip (Laura Pausini, Tiziano Ferro, Pino Daniele, Marco Mengoni, Modà, Arisa, e moltissimi altri).