Teatro Sociale di Camogli: il 18 e 19 febbraio appuntamento con il quartetto The Beatbox

È un fine settimana all’insegna della grande musica anni Sessanta quello in arrivo al Teatro Sociale di Camogli. Venerdì 18 e sabato 19 febbraio, in entrambe le sere alle ore 21:00, un doppio appuntamento con The Beatbox, con uno straordinario quartetto a interpretare la “Magical Mistery Story” nell’apprezzato format “Aperitivo in musica”.

Molto più di un semplice tributo ai Beatles, la performance dei Beatbox si propone di fare rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. E per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti, fino ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei ‘Fab Four’.

A dare vita a questo progetto, quattro musicisti dal curriculum più che nobile: Marco Breglia (qui nello stesso ruolo di Paul McCartney), Filippo Caretti (John Lennon), Federico Franchi (Ringo Starr) e Jacopo Finazzo (George Harrison), che vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano. Il loro è uno show che attraversa i ricordi, le scoperte, gli entusiasmi di più generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali, che invogliano a ritrovare l’euforia e la positività dei mitici anni Sessanta del secolo scorso.

La scaletta di “Magical Mistery Story” ripercorre le tappe fondamentali della grande carriera dei Beatles, dai primi successi al Cavern Club di Liverpool fino ha capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970. I Beatbox ripropongono le hit beatlesiane con un’accuratezza e una fedeltà esecutive assolute, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro e soprattutto vocale del leggendario quartetto. Reduci da un tour che li ha visti toccare diversi paesi, tra cui Francia, Belgio, Russia, Germania, Romania e Svizzera, e sempre ospiti d’onore nei più importanti “Beatles Day” Europei come quelli di Genova, Bellinzona, Sanremo e Salso Maggiore, i Beatbox richiamano non solo un pubblico ‘over 30’ ma anche folte schiere di giovanissimi che hanno fatto salire ai primi posti delle classifiche l’ultimo cofanetto dei loro successi. Musica senza età per chi ama un genere che non ha seguito la moda ma l’ha inventata, ponendosi all’origine del rock e del pop moderni.

Oggi, l’esperienza professionale e l’entusiasmo dei Beatbox prendono forma in due ore di concerto sempre al top. “Love me do”, “She loves you”, “A hard day’s night”, “Yesterday”, “Yellow Submarine”, “Hello Goodbye”, “Hey Jude”, “Come together”, “Let it be” e “Get Back” sono solo alcune delle grandi hit della performance, a cui si aggiungono vere e proprie chicche per appassionati come “In my life”, “Girl”, “Norwegian wood” e tante altre. Riascoltare dal vivo pagine d’album e pietre miliari della musica moderna come le canzoni dei Beatles, restituite in maniera così perfetta, è un’esperienza irrinunciabile.

Al Teatro Sociale di Camogli la scelta della fascia oraria serale del dopocena è dettata dalle nuove regole dovute all’emergenza sanitaria, che al momento con consentono di consumare cibi e bevande all’interno dei teatri. Così l’apprezzato format dell’aperitivo, amatissimo dal pubblico nella stagione di riapertura del teatro, ha trovato ora un proprio nuovo spazio in prima serata, peraltro nella doppia veste di “Aperitivo in cabaret” e di “Aperitivo in musica”.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura, oltre all’Hotel Cenobio dei Dogi. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.

Teatro Sociale Camogli, Piazza Giacomo Matteotti 5

Informazioni: www.teatrosocialecamogli.it