Alluvione ottobre 2020, Riolfo: sbloccare fondi per Comuni colpiti

“Il Principato di Monaco nel dicembre 2020 ha donato 1 milione di euro alle ‘collettività liguri’ come atto di solidarietà per i territori dell’estremo Ponente, in particolare Ventimiglia, duramente colpiti dagli eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020.

Il bonifico è stato accertato in entrata nel bilancio 2020/2022 di Regione Liguria.

Il presidente della giunta regionale il 26 gennaio 2021 ha quindi comunicato i Comuni destinatari del contributo: 500mila euro per Ventimiglia, 150mila per Airole, 100mila per Olivetta S. Michele, 100mila per Camporosso, 150mila per Dolceacqua.

Tuttavia, a oggi, la liquidazione della donazione ai Comuni non è stata ancora effettuata. E’ necessario sbloccare questa situazione.

Pertanto, la Lega ha presentato un’interrogazione al presidente e alla giunta regionale sulle ragioni per cui la donazione non sia stata ancora erogata da Regione Liguria a questi Comuni, che da oltre un anno attendono i fondi per la ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e primo firmatario dell’interrogazione Mabel Riolfo.