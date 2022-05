Teatro Govi di Genova, gli spettacoli del 14 e 15 maggio

I prossimi spettacoli del Teatro Govi di Genova:

sabato 14 maggio ore 21, Il medico dei Pazzi – € 10

domenica 15 maggio ore 15, La verità nascosta (musical) – € 15

IL MEDICO DEI PAZZI

Adattamento e Regia di Claudio de Martino

Tempo di risate, al Teatro Govi!

Sabato 14 maggio, alle ore 21, la compagnia Avanti Tutta sale sul palco con Il Medico dei Pazzi, opera travolgente ed esilarante di Eduardo Scarpetta, datata 1908.

La trama, in sintesi, è la seguente: Ciccillo, nipote dissennato, vive da anni a Nervi alle spalle dello zio Felice Sciosciammocca che sta a Roccasecca.

Per spillargli sempre più soldi fa credere allo zio Ciccillo di essere studente di medicina e con questa scusa si fa foraggiare ogni vizio, ma all’improvviso, inaspettatamente, lo zio arriva a Nervi con moglie e figlia.

Ciccillo, non sapendo che pesci prendere, inventa che la pensione hotel Bonera, in cui vive a sbafo, è in realtà un manicomio ed i suoi ospiti sono in realtà dei pazzi che credono di essere la proprietaria della pensione, un maggiore a riposo, un musicista, un’attrice ecc.

L’unico sano, lo zio Felice Sciosciammocca appunto, rischia di esser preso soprattutto lui per pazzo.

Come nella buona tradizione del teatro Scarpettiano, dopo le tante strampalate ed esilaranti vicende che si snodano nell’arco della commedia, il tutto viene scoperto ed ogni cosa torna al suo posto; la famiglia Sciosciammocca tornerà a Roccasecca lasciando a Nervi tutta una serie di personaggi che continueranno a vivere la loro normale pazzia o pazza normalità che dir si voglia.

Personaggi e interpreti:

Felice Sciosciammocca (benestante di Roccasecca) DANILO VIALARDI

Ciccillo (suo nipote, studente in medicina) GIORGIO PARODI

Michelino (amico di Ciccillo, cantante lirico) MATTEO FOSCARIN

Nina (attrice drammatica) SANTINA SPANÒ

Gabriella (direttrice dell’ Hotel Bonera) MONICA MANTANI

Enrico (maestro di orchestra) FRANCESCO PITTALUGA

Ada De Vito (giornalista, scrittrice di novelle) TIZIANA MARASCO

Il Maggiore (Maggiore in pensione) CLAUDIO DE MARTINO

Peppino (padrone del bar-caffé) GABRIEL GRANZIERA

Concetta (moglie di Felice) ELSA SALVAREZZA

Amalia (vedova, madre di Rosina) ROSA NICOLETTI

Rosina (figlia zitella di Amalia) CRISTINA PACI

Margherita (figliastra di Felice) ELISA MAZZARELLO

Bettina (cameriera Hotel Bonera) SUNHITA TERRILE

Il Teatro Rina e Gilberto Govi si trova in via P.Pastorino 23r a Genova Bolzaneto

Biglietti 10 euro disponibili sul sito www.teatrogovi.com

Info e prenotazioni

Tel. 010 740 4707

E-mail biglietteria@teatrogovi.it

Orari di biglietteria:

c/o la sede di Bolzaneto: Via P.Pastorino 23 r il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

c/o la sede YeaWea Musical & Dance Academy in via Urbano Rela 7R a Sampierdarena, aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 22

Jarret’s Star

In

LA VERITÀ NASCOSTA

Un musical mai visto prima in cui il pubblico sarà protagonista è quello cge verrà presentato domenica 15 maggio alle ore 15 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova da Jarret’s Star.

La Verità Nascosta è una storia che si sviluppa tra gli anni ‘50 e ‘80 e narra le vicende di una casa con strani poteri e infestata da strane anime.

L’uso inconsapevole di una tavola Ouija da parte di due sorelle innesca una serie di intrecci che terrà lo spettatore incollato alla sedia fino alla fine!

La vera domanda sarà: chi è buono e chi non lo è?

Grazie alla presenza di elementi propri di quel periodo (un manicomio, una suora misteriosa, un pagliaccio e tanti colpi di scena) lo spettatore sarà totalmente catturato per tutto lo spettacolo!

Ovviamente il tutto sarà accompagnato da canzoni e balletti che sicuramente fanno parte del bagaglio musicale degli spettatori che saranno quindi resi molto partecipi sin da subito!

Lo spettacolo è sconsigliato a bambini sotto gli 8 anni!

