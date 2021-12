Teatro Duse, recite annullate per Autunno in aprile

Le modalità dei rimborsi

Le recite di Autunno in aprile, in programma fino a domenica 5 dicembre, al Teatro Eleonora Duse, sono state annullate per l’indisposizione di un’attrice.

Ecco le modalità dei rimborsi

Abbonati

Per chi ha prenotato telefonicamente o online: la prenotazione sarà annullata in modo automatico.

Per chi è in possesso di biglietti: i biglietti devono essere portati alle casse del teatro entro e non oltre 5 giorni dalla data riportata sul biglietto per effettuare l’annullo.

Biglietti a pagamento

Per chi ha prenotato al telefono o online: telefonare al n. 0105342 400 (dal martedì al sabato ore 10-13 e 15-18) per cambiare spettacolo o chiedere informazioni sul rimborso.

Per chi è in possesso dei biglietti: i biglietti devono essere portati alle casse del teatro entro e non oltre 5 giorni dalla data riportata sul biglietto per cambiare spettacolo o chiedere il rimborso.