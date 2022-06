Tante medaglie e podi per la Doria Nuoto Loano ai Campionati Italiani Aquathlon.

L’11 giugno si sono svolti a Montesilvano i campionati italiani giovanili di Aquathlon. Parecchi gli atleti della DNL

presenti in gara, tante le emozioni al debutto ed una pioggia di podi ha premiato la squadra allenata da Paolo

Zunino.

Ecco i principali risultati ottenuti dagli atleti della DNL nell’Aquathlon:

Chiara Guarisco 4° (nuoto 5’12” e corsa 5’28”) e Ginevra Sclavo 6° (nuoto 5’17” e corsa 5’35”) nella categoria YA

Ludovico Trincheri 5° (nuoto 6’00” e corsa 3’58”) nella categoria Ragazzi

Gaia Gattuso 3° (nuoto 4’39” e corsa 3’23”) nella categoria Esordienti

Invece, nella Coppa Italia di Triathlon Chiara Guarisco si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella categoria YA e

Ludovico Trincheri il 4° posto nella categoria Ragazzi.

Hanno partecipato ai campionati italiani con ottimi risultati anche Carola Raimondo, Irene Malavisi, Martina Cartosio,

Alessandro Andi, Ettore Durante, Tommaso Ferrari, Giada Sclavo, Elena Pozzolo, Agnese Derchi, Aurora

Arcomano, Beruk Pone ed Alessandro Pozzolo

Tutti i risultati della gara giovanili di Montesilvano sono consultabili al seguente link:

https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20221921

—-

Giovanni Sciaccaluga argento alla World Cup di Paratriathlon di Besançon nella categoria PTS3

Dopo essersi laureato Campione Italiano a Marina di Massa, Giovanni Sciaccaluga, atleta tesserato per la DNL, lo

scorso 11 giungo ha debuttato alla World Cup di triathlon paralimpico. Per il 9° anno consecutivo la World Triathlon

Para Cup si è svolta a Besançon, la gara era riservata ai migliori 70 atleti del mondo nella loro categoria. Su uno

specchio d’acqua perfettamente adattato, un percorso misto tra strada e sentieri ondulati e un percorso ciclistico con

2 anelli collinari, Giovanni si è aggiudicato un importante argento mondiale nella categoria PTS3.

Giovanni, allenato da Camilla Priarone, è uscito primo dall’acqua dopo aver percorso i 750m in 12’41”; nella

seconda frazione in bici di 21.35km, chiusa in 42’16”, è stato recuperato dal francese Michael Herter scivolando al

secondo posto; però nell’ultima frazione di corsa 5km in 26’12” ha mantenuto la posizione chiudendo in 1h 25’ 28”

piazzandosi secondo davanti all’altro francese Cedric Denuziere.

Tutti i risultati della gara di Besançon sono consultabili al seguente link:

https://www.triathlon.org/results/result/2022_world_triathlon_para_cup_besancon/545481

—

Medaglie Mondiali per il Triathlon della Doria Nuoto Loano

La scorsa settimana si sono svolti a Targu Mures, in Romania, i campionati mondiali di triathlon e duathlon

giovanile. Tantissime le soddisfazioni per la squadra italiana e per Davide Menichelli, atleta tesserato per la DNL

che si aggiudica la medaglia di bronzo nel Duathlon e la medaglia d’oro nella Staffetta Mista Duathlon 2×2 in coppia

con Laura Ceddia.

Il 10 giugno Davide, classe 2003, si è piazzato terzo nella categoria Junior dietro al compagno di squadra Nicolò

Astori ed al belga Martin Oldenhove. Frazioni al cardiopalma dei primi tre atleti che sono sempre stati a stretto

contatto sin dalla prima frazione di corsa (5km) chiusa in 14’25” per Astori, 14’26” per il belga e 14’27” per

Menichelli. Stesso copione nella seconda da 22,5km in bici, gli atleti hanno chiuso con un distacco inferiore ai 2”:

29’50” per Astori e 29’52 per Menichelli e Oldenhove. Tutto è stato risolto nell’ultima frazione di corsa da 2,5km che

ha visto prevalere Nicolò Astori in 53’18”, contro il 53’23” del belga e 53’27” dell’atleta della DNL.

Due giorni dopo Davide Menichelli e Laura Ceddia si sono laureati Campioni del Mondo Junior della Staffetta Mista

2×2 chiudendo primi con un distacco di 38 secondi sul Team I Belgium che si è aggiudicato la mediaglia d’argento.

Mentre il regolamento, sul podio non possono salire più atleti della stessa nazione, ha privato Nicolò Astori ed

Eleonora Demarchi della medaglia di bronzo che si erano guadagnati sul campo gara, giungendo al terzo posto con

oltre due minuti di vantaggio su Romania I, che è invece salita sul podio.

Tutti i risultati della gara Duathlon Junior sono consultabili al seguente link:

https://www.triathlon.org/results/result/2022_world_triathlon_duathlon_championships_targu_mures/550432

Tutti i risultati della gara di 2×2 Mixed Junior Relay sono consultabili al seguente link:

https://triathlon.org/results/result/2022_world_triathlon_duathlon_championships_targu_mures/550435

