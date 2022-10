Tamponamento in Sopraelevata: traffico tornato nella norma

Questa mattina poco prima delle 8 si è verificato un tamponamento sulla sopraelevata a Genova tra due mezzi in direzione Levante a circa trecento metri dalla rotonda dell’ex Fiera.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale per dirigere il traffico ed effettuare i rilievi del caso. Non ci sono stati feriti. Si sono formati dei rallentamenti anche nella corsia opposta per i curiosi che rallentavano per vedere l’incidente.

La viabilità è stata poi ripristinata intorno alle 8.10.