E successo intorno alle 8.30. Due bambini portati al Gaslini

Problemi questa mattina in corso Europa dove due tamponamenti, intorno alle 8.30, hanno generato rallentamenti, all’altezza di San Martino, in direzione ponente, bloccando il traffico.

Nel primo tamponamento sono rimaste coinvolte 4 auto e un camion.

Per questo tamponamento, avvenuto dopo il bivio per via Pastore e prima dell’incrocio con viale Benedetto XV, c’è stata un po’ di paura in quanto a bordo di un mezzo erano presenti due bambini che sono stati portati all’ospedale Gaslini di Genova.

Dopo il primo incidente, probabilmente in seguito ai rallentamenti e alle frenate, sempre in direzione centro, si è creato un altro tamponamento che ha coinvolto tre mezzi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco.