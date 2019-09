“Non andremo alla manifestazione in piazza. Siamo convinti nel fare un’opposizione ferma e dura senza scendere a compromessi ma crediamo nella democrazia parlamentare. Se si dovrà andare in piazza ci andremo nel caso in cui faranno la patrimoniale o infilassero le mani nelle tasche degli italiani aumentando le tasse, cosa che io temo con l’arrivo di Leu al governo”. A dirlo Antonio Tajani (Fi) a Sky Tg24.

